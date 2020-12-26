В Великобритании за сутки выявили более 34,6 тысячи случаев заражения COVID

https://static.news.ru/photo/7f404f1a-47a7-11eb-941c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dave Rushen/Global Look Press

Более 34,6 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией было зафиксировано в Великобритании за минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении на сайте правительственной информации Соединённого Королевства.

За последние 24 часа на территории страны умерли от осложнений, вызванных COVID, 210 инфицированных. С начала пандемии в Великобритании скончались более 70,4 тысячи заболевших, что является вторым показателем среди европейских стран после Италии. Общее количество заболевших в королевстве превысило 2,25 млн.

Власти Великобритании зафиксировали за последние семь дней рост числа регистрируемых случаев заболевания на 45% по сравнению с аналогичными показателями прошлой недели. Как отмечается в сообщении, это связано с выявлением нового, более заразного штамма коронавируса.

Как сообщал NEWS.ru, французский врач Жан-Даниэль Лельевр заявил, что закрытие границ с Великобританией из-за распространения нового штамма COVID-19 является бесполезной мерой. Доктор считает, что европейское население масштабно перемещается между странами, поэтому невозможно добиться настоящей изоляции. Кроме того, нет данных о том, что новая разновидность инфекции опаснее обычной.