Медик считает бесполезным закрытие границ с Британией из-за COVID

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Французский врач Жан-Даниэль Лельевр заявил, что закрытие границ с Великобританией из-за распространения нового штамма коронавируса является бесполезной мерой.

Доктор считает, что европейское население масштабно перемещается между странами, поэтому невозможно добиться настоящей изоляции. Кроме того, нет данных о том, что новая разновидность инфекции опаснее обычной. Жан-Даниэль Лельевр подчеркнул, что во Франции ситуация остаётся под контролем, сообщает РИА Новости.

Новый штамм коронавирусной инфекции впервые был выявлен в Великобритании. Установлено, что мутировавший вариант на 70% заразнее и требует от населения ещё большей осторожности. Его завезли в Японию, Францию, Швецию, Испанию, Ирландию и Сингапур. Во Францию первый пациент, инфицированный новым штаммом, приехал из Великобритании. Его оперативно изолировали, он чувствует себя хорошо.

Как писал NEWS.ru, врач Сергей Нурисламов заявил, что при заражении британским штаммом COVID-19 болезнь протекает стремительнее и раньше даёт о себе знать. У некоторых заболевших температура поднималась на следующий день после заражения и так же рано проявлялись другие характерные симптомы. Доктор отметил, что из-за повышенной заразности контролировать распространение нового штамма намного сложнее, заражению им подвержены молодёжь и дети, которые ранее считались наиболее стойкой социальной группой в случае с «классическим» коронавирусом.