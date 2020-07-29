В Великобритании сменится главный разведчик страны

https://static.news.ru/photo/d0dfe026-d1b7-11ea-9539-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahman Hassani/Global Look Press

Новым главой службы внешней разведки Великобритании МИ-6 станет нынешний политический директор министерства иностранных дел Ричард Мур. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Там отметили, что глава МИД Доминик Рааб одобрил назначение с согласия премьер-министра Бориса Джонсона. Мур сменит на посту Алекса Янгера. По данным РИА Новости, тот покинет службу предстоящей осенью.

В прошлом Мур занимал посты посла Великобритании в Турции и заместителя советника по национальной безопасности в секретариате правительства.

Бывший военный Янгер возглавлял МИ-6 с 2014 года, общий срок его службы во внешней разведке составляет почти 20 лет. При нём начались громкие расследования терактов 2017 года, а также инцидента 2018 года в Солсбери, положившего начало так называемому делу Скрипалей.

Глава разведслужбы должен был уйти ещё в ноябре 2019 года по окончании пятилетнего срока. Однако по просьбе кабмина он продолжил работу, чтобы обеспечить стабильность в сфере безопасности после выхода Великобритании из Евросоюза.

В апреле 2019 года Янгера постигла личная трагедия: в автокатастрофе погиб его сын Сэм.

Ранее, как писал NEWS.ru, предыдущий глава МИ-6 Ричард Дирлав заявил о необходимости более открытых дебатов об искусственном происхождении пандемии коронавируса. По его словам, идея о том, что вызывающий болезнь COVID-19 возбудитель SARS-CoV-2 возник в лаборатории Ухани, не должна восприниматься обществом как теория заговора.