Бывший глава МИ-6 настаивает на «рукотворности» коронавируса

https://static.news.ru/photo/e530abbe-bfa6-11ea-9892-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав указал на необходимость более открытых дебатов об искусственном происхождении пандемии коронавируса. По его словам, идея о том, что вызывающий болезнь COVID-19 возбудитель SARS-CoV-2 возник в лаборатории Ухани, не должна восприниматься обществом как теория заговора.

Возглавлявший МИ-6 в с 1999 по 2004 годы Дирлав не раз говорил, что распространившийся сейчас по миру новый коронавирус попал в человеческую популяцию в результате несчастного случая в Уханьском институте вирусологии. Он утверждает, что возбудитель появился в ходе экспериментов, проводимых для модификации вирусов. По его словам, эти исследования не носили злого умысла.

Это то, что должно открыто обсуждаться в научном сообществе. Если мы собираемся провести расследование о пандемии и политике правительства в Великобритании — а я уверен, что это произойдет — то оно должно начаться с науки. Откуда на самом деле взялся этот вирус? - приводит его слова Sky News.

Мнение экс-главы британской разведки противоречит позиции большинства учёных и спецслужб, которые полностью исключают искусственный характер SARS-CoV-2. Так, адъюнкт-профессор ветеринарной вирусологии в Ноттингемском университете доктор Рейчел Тарлинтон заявила, что версия Дирлава несостоятельна. Он пытается дать упрощённый ответ на сложную проблему.

К сожалению, реальная жизнь просто не работает таким образом — проводить манипуляции с вирусами в лаборатории, чтобы изменить их патогенность, на самом деле довольно сложно и непредсказуемо, и любая группа, которая имела возможность работать над чем-то подобным, хорошо знала бы, насколько это трудно, - отметила она.

Сэр Ричард Дирлав рассказал Sky News, что при изучении темы происхождения коронавируса он опирался на статью британского ученого, профессора Ангуса Далглиша из больницы Святого Георгия при Лондонском университете и норвежского вирусолога Биргера Сёренсена. Последний пришёл к выводу, что на неестественное происхождение вируса указывают белки на его поверхности и плохая мутагенность. По мнению Сёренсена, SARS-CoV-2 — совместное изобретение американцев и китайцев, которые уже много лет сотрудничают в исследованиях коронавирусов.

По мнению экс-главы МИ-6, это исследование является «очень важным вкладом в дискуссии, которые ведутся о том, как вирус развился и вызвал пандемию». Он призвал журнал Nature опубликовать статью Далглиша-Сёренсена. Ранее, по словам Дирлава, она не была одобрена редакцией издания. При этом на страницах научного журнала вышла статья других учёных, доказывающая естественное происхождение нового коронавируса.

Главный редактор Nature Магдалена Скиппер заявила Sky News, что не может обсуждать отдельные материалы, а также информировать о том, были ли они отклонены или приняты изданием.

Если кто-то не видит много публикаций в пользу определенной теории, нужно сделать вывод, что это потому, что нет убедительных доказательств в пользу этой теории, — сказала Скиппер.

Версию об искусственном происхождении коронавируса уже не раз приводили различные эксперты. Подобные заявления категорически отрицает руководство института, которое утверждает, что в лаборатории никогда не работали с вирусами, напоминающими SARS-CoV-2. При этом Китай до сих пор не определил нулевого пациента или точное место, где началась вспышка.

Ранее американские учёные считают, что COVID-19 мог начать распространяться в Китае ещё в августе 2019 года. Такие выводы они сделали на основе спутниковых снимков больничных парковок в Ухани, а также на основе поисковых запросов в Интернете. Исследователи заметили, что число автомобилей на больничных парковках начало расти в конце лета 2019 года (отсматривались спутниковые данные начиная с 2018 года). Наибольшая загруженность парковок пришлась на декабрь 2019 года. Кроме того, анализ данных показал всплеск запросов в китайской поисковой системе Baidu со словами «кашель» и «диарея» примерно за три недели до появления подтверждённых случаев COVID-19 в конце 2019 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 11,4 млн человек по всему миру, более 534 тысяч умерли. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире — выявлено 687 862 инфицированных. На первом месте США — 2 888 635 человек, на втором Бразилия — 1 603 055, на третьем Индия — 697 413. Также в первой десятке стран Перу, Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Италия. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее: 11 случаев. Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек, писал NEWS.ru.