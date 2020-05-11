В Великобритании разрешат проводить спортивные мероприятия без зрителей

https://static.news.ru/photo/6a08c9d6-939f-11ea-8aa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

С начала июня в Великобритании будет разрешено проведение спортивных и культурных мероприятий без зрителей.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представленный властями план по ослаблению карантина, введённого в стране 23 марта на фоне пандемии коронавируса. Согласно документу, мероприятия будут проводиться «за закрытыми дверями».

Будут разрешены культурные и спортивные мероприятия за закрытыми дверями с их телевизионной трансляцией во избежание риска широкомасштабного социального контактирования, — говорится в нём.

На сегодняшний день число случаев заражения коронавирусом в Великобритании превышает 223 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия поднялась на третье место в мире по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом, обойдя Великобританию и Италию. По данным на 11 мая, число заражённых в РФ составляет 221 344 человека. В Великобритании ранее сообщалось о 219 183 инфицированных, в Италии — о 219 070.