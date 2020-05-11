В Великобритании разрешат проводить спортивные мероприятия без зрителей

С начала июня в Великобритании будет разрешено проведение спортивных и культурных мероприятий без зрителей.
Об этом
Будут разрешены культурные и спортивные мероприятия за закрытыми дверями с их телевизионной трансляцией во избежание риска широкомасштабного социального контактирования, — говорится в нём.
На сегодняшний день число случаев заражения коронавирусом в Великобритании превышает 223 тысячи.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия поднялась на третье место в мире по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом, обойдя Великобританию и Италию. По данным на 11 мая, число заражённых в РФ составляет 221 344 человека. В Великобритании ранее сообщалось о 219 183 инфицированных, в Италии — о 219 070.
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