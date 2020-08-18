В Великобритании появились марки с Шерлоком Холмсом

https://static.news.ru/photo/445c5c72-e154-11ea-8b38-fa163e074e61_660.jpg Фото: BBC Studios

Британская королевская почта выпустила коллекцию марок, посвящённую произведениям Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе.

На них изображены шесть персонажей сериала «Шерлок», в том числе главный герой в исполнении Бенедикта Камбербэтча. При этом марки содержат секрет, увидеть который можно поместив их под ультрафиолет. Эти скрытые детали связаны с событиями из приключений знаменитого литературного героя.

Ещё на четырёх марках напечатаны новые иллюстрации к произведениям Дойла. По словам его родственника Ричарда Дойла, он надеется, что эти марки вдохновят кого-нибудь на чтение произведений английского писателя, передаёт РИА Новости.

Надеюсь, те, кто будут внимательно рассматривать эти удивительные марки, наблюдая, а не просто смотря, будут вдохновлены на то, чтобы прочесть рассказы и романы, написанные моим двоюродным дедом сэром Артуром Конан-Дойлом, — заявил он.

Королевская почта Великобритании иногда выпускает коллекции марок, посвящённые писателям, книгам и фильмам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Филипп Киркоров в своём блоге похвастался новыми кроссовками из ограниченной коллекции, которые он купил в официальном бутике Dior по предварительному заказу. Речь идёт об Air Jordan. Эта модель — результат коллаборации Dior и Nike.