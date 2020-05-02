В Великобритании от коронавируса умерли уже более 28 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/78b27970-8c90-11ea-9de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Goodman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число жертв COVID-19 на британской территории увеличилось за сутки ещё на 621. Таким образом общее число летальных исходов составило 28 131. Об этом сообщил министр по вопросам жилищного строительства Роберт Дженрик.

Количество умерших 1 мая составляло 27 510. Прирост смертей составил 739 человек.

Число новых случаев за последние сутки возросло на 4806 — до 182 260. Накануне суточный прирост был выше: 6201, а общая цифра равнялась 177 454, передаёт РИА Новости.

При этом, как отметил британский чиновник, в выходные дни показатели обычно ниже. Дело в том, что система оповещения о новых случаях заражения и смертности работает не в полную силу.

Сейчас по всему миру коронавирусом заболели уже более 3,3 млн человек, умерли более 238 тыс., более 1 млн выздоровели. В России к этому дню выявлено 124 054 случая COVID-19 в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. 1222 человека умерли. В Москве — 62 658 заболевших, 6374 выздоровели, 695 пациентов не смогли справиться с опасным заболеванием.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что Великобритания планирует начать ослабление действующего в стране карантина, который был введён в связи с пандемией коронавируса.