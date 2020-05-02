Великобритания планирует начать ослабление карантина

https://static.news.ru/photo/e86dcb0e-8c75-11ea-9982-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания планирует с 26 мая начать ослабление действующего в стране карантина, который был введён в связи с пандемией коронавируса.

По данным газеты The Sun, премьер-министр Борис Джонсон 7 мая представит поэтапный план выхода из карантина общественности. Пока все детали согласовываются. Предполагается, что с 26 мая жителям королевства позволят покидать дома без крайней необходимости. Кроме того, правительство разрешит возобновить работу большинства магазинов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3,3 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались, более миллиона человек выздоровели. Больше всего умерших — в Италии (28,3 тысячи), Великобритании (27,5 тысячи), Франции (24,5 тысячи) Испании (24,5 тысячи). Наибольшее число заражённых зафиксировано в США — 1,1 млн человека, из них 65 тысяч скончались от COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании выявлены случаи странного воспалительного синдрома у детей на фоне пандемии.