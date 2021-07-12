В Великобритании начал распространяться более заразный «дельта»-штамм COVID

Новая вариация «дельта»-штамма коронавируса начала распространяться в Великобритании, рассказали учёный Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретта и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу. По их словам, этот штамм может быть самым заразным за всё время пандемии COVID-19, пишет Financial Times.

Вариант AY.4.2 может быть на 10–15% заразнее обычного «дельта»-штамма, доминирующего сейчас. Однако пока он распространился только в Великобритании.

Я бы не исключал, что его распространение является случайным демографическим событием, — отметил Баллу.

При этом сейчас на этот штамм приходится почти 10% всех зарегистрированных случаев заражения в стране. Учёный отметил, что вариация получит название с буквой греческого алфавита после повышения статуса до «находящегося под наблюдением».

Барретт же отмечает, что, несмотря на большую заразность штамма, рост числа случаев в Великобритании связан скорее с пренебрежением к эпидемиологическим ограничениям. В свою очередь профессор клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупта уверен, что новая вариация не увеличит распространяемость COVID-19, так как это уже сделали штаммы «альфа» и «дельта» .

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что «дельта»-штамм поражает лёгкие гораздо быстрее, чем это было раньше. За несколько дней пневмония может перейти в более тяжёлую форму и привести к осложнениям на сердце. Кроме того, изменилась клиническая картина заболевания — у больного может снижаться температура и в целом наблюдаться положительная динамика, однако на деле его состояние ухудшается, нарастает дыхательная недостаточность.