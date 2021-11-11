В УПЦ сообщили, что Порошенко стал последователем сатаны

Глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) заявил о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко стал последователем сатаны. Это произошло из-за гонения со стороны политика на каноническую Украинскую православную церковь. Слова митрополита приводит РИА Новости.

По словам Климента, гонители веры и борцы с церковью всегда попадают в ловушку , которую сами не замечают: становятся богоборцами, а значит последователями сатаны, «место которым в вечном аду».

Конечно, в истории были и случаи, когда особым произволением Божьим даже гонители осознавали, куда они влезли в своей борьбе против Христа, приносили покаяние и даже становились святыми: Бог никогда не отталкивает от себя кающегося грешника. К сожалению, такие раскаяния происходили не очень часто, — отметил митрополит.

По словам представителя УПЦ, всё сказанное актуально для Петра Порошенко, устраивавшего гонения на Украинскую православную церковь. При этом церковь представляется гонимой властями от самого начала своей истории. Это описано в Новом завете.

Сильным мира сего всегда чудился страх от того, что авторитет церкви в обществе во все времена был несравненно выше авторитета светской власти, — подчеркнул митрополит.

Поэтому, по его словам, императоры и их последователи стремились контролировать христиан, а если это не получалось, начинались открытые физические гонения и попытки полного истребления.

Этих гонений за 2 тысячи лет истории церкви было много. <...> И они думают, что если справятся с людьми, то справятся и с церковью. Но, к счастью, православной церковью управляют не люди, а Бог. И он всё в истории управляет во имя спасения человека от греха, — заключил священник.

В 2018 году в Киеве по инициативе действующего на тот момент президента Украины Петра Порошенко и при участии Константинопольского патриарха Варфоломея прошёл «автокефальный объединительный собор», где на основе двух раскольнических церквей была создана новая структура — «Православная церковь Украины» (ПЦУ). Она получила от Варфоломея томос об автокефалии, то есть грамоту о независимости.

В этой связи в стране усилилось давление на каноническую Украинскую православную церковь.

В РПЦ новую структуру признавать отказались.

Ранее сообщалось, что украинский священник избил семейную пару из-за русского языка.