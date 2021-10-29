Украинский священник избил семейную пару из-за русского языка

Скандал произошёл в Киеве между епископом Православной церкви Украины и его соседкой по многоквартирному дому. В результате бытового конфликта дело дошло до рукоприкладства. Об этом рассказывает интернет-портал «Факты».
По данным портала, ссора между соседями
Позже священник напал и на мужа пострадавшей, который пришёл разбираться в ситуации. В данном случае причиной нападения стал русский язык, на котором говорила супружеская пара.
Засланный? Сепаратист? Мне СБУ вызвать? — такие вопрос задавал священник, по словам пострадавшей.
По данным СМИ, в результате инцидента возбуждено уголовное дело по статье об умышленном лёгком телесном повреждении.
ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе экс-президента страны Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путём слияния раскольнических организаций. Новая церковь получила от Варфоломея томос об автокефалии — церковной независимости. ПЦУ была признана патриархами Александрийской, Элладской и Кипрской церквей.
РПЦ не признала новую церковь и разорвала отношения с Константинопольским патриархатом.