Запасы газа на Украине достигли критического уровня Украине потребуется до 6 млрд кубометров газа для следующей зимы

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Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) почти опустели, сообщил бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в своем Telegram-канале. По его словам, без масштабного импорта страна не сможет войти в новый отопительный сезон.

Как отметил Макогон, в ПХГ осталось всего 0,66 млрд кубометров активного газа, а уровень наполненности — 2,22%. Это рекордно низкий показатель за всю историю их эксплуатации. Он отметил, что Украина сможет пройти зиму, только если уже в мае начнет закупать сырье за рубежом.

По оценке эксперта, до начала отопительного периода в хранилища необходимо закачать от 8,2 до 9 млрд кубометров газа без учета буферного. С учетом внутренней добычи стране придется импортировать 5,5–6,3 млрд кубометров. Для этого, по расчетам, понадобится до $3 млрд. При этом в феврале, как напомнил Макогон, Украина уже начала экстренные закупки по завышенной цене, поскольку своевременный резерв создан не был.

Ранее политолог Алексей Анпилогов объяснил, что подписание меморандума о полезных ископаемых между Украиной и США не гарантирует быстрого заключения окончательного соглашения. По его мнению, Киев осознает риск получить минимальную выгоду, поэтому требует от Вашингтона дополнительных гарантий безопасности в обмен на доступ к стратегическим ресурсам. Аналитик предположил, что украинская сторона будет затягивать процесс, пытаясь включить в соглашение выгодные для себя условия.