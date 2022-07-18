«В трусах зайдешь»: депутата Рады выгнали с заседания из-за военной формы Депутата Рады Шевченко выгнали с заседания из-за военной формы

Фото: Верховная Рада Украины

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, исключенный из правящей партии «Слуга народа», разозлил своих коллег появлением на заседании в военной форме. Парламентарии сочли, что он кичится формой, и потребовали от него покинуть заседание, сообщает «Страна.ua».

Скандал попал на видео. На кадрах видно, как парламентарии обступили Шевченко и требуют снять форму. Тот попытался их успокоить словами о том, что служит в разведке. В качестве уступки он хотел ограничиться только снятием кителя. Однако депутатов это не устроило.

В трусах зайдешь, — заявил ему один из коллег.

В итоге Шевченко был вынужден выйти из зала заседаний. Обратно он не вернулся.

Ранее экс-депутат Рады Алексей Журавко раскритиковал главу МИД Украины Дмитрия Кулебы за слова о готовности ВСУ воевать лопатами. Он назвал заявление министра клоунским, а также отметил, что украинцев власти «запугали мнимым агрессором».