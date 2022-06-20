«Клоунское заявление»: экс-нардеп оценил слова Кулебы о солдатах с лопатами Экс-нардеп Журавко высмеял слова Кулебы о готовности ВСУ воевать лопатами

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба бравирует перед общественностью, чтобы показать Европе: украинцы готовы воевать до последнего солдата даже будучи вооруженными лопатами, заявил бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он назвал такие слова «клоунскими заявлениями» и отметил, что жителей страны «запугали мнимым агрессором», передает «ПолитЭксперт».

С одной стороны — это клоунские заявления, а с другой — настолько накачано общество мнимым агрессором, настолько общество запугано, что некоторые сегодня эту информацию воспринимают за чистую монету. Но никто не думает, что Украина сегодня оказалась в сказке кривых зеркал, — подчеркнул Журавко.

По мнению экс-нардепа, подобные заявления характеризуют украинское правительство как «глупое». Журавко предположил, что никто воевать с лопатами не будет. Он аргументировал свою точку зрения тем, что уже сейчас бойцы ВСУ и нацисты из Азова бросают свое оружие и бегут под натиском армии РФ. Политик также обвинил власти Украины во вранье населению страны.

Ранее Кулеба заявил, что Киев продолжит противостоять Москве даже в случае прекращения поставок оружия Западом. Дипломат подчеркнул, что тогда его страна будет «воевать лопатами» с Россией.