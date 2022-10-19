В трех областях Украины объявили воздушную тревогу В Кировоградской, Полтавской и части Запорожской областей объявили воздушную тревогу

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Кировоградской, Полтавской и Запорожской областях, сообщили главы администраций. Удары по украинской инфраструктуре начали наноситься 10 октября — спустя два дня после ЧП на Крымском мосту.

Кировоградская область – воздушная тревога, — написал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Андрей Райкович.

О воздушной тревоге в Полтавской области заявил глава администрации региона Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

18 октября Telegram-канал «Политика страны» сообщил, что на всей территории Украины, находящейся под контролем Киева, была объявлена воздушная тревога. Утром местные СМИ написали об обстрелах в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Житомирской областях Украины. По словам авторов публикаций, основными целями являлись объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. По его словам, в Москве желают заставить Киев израсходовать весь ракетный запас по дронам.