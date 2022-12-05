В США рассказали, как модифицировали HIMARS для Украины WSJ: США модифицировали переданные Киеву HIMARS, чтобы ракеты не летали вглубь России

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global look Press

США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы Киев не смог использовать их для ударов по российской территории, сообщила газета Wall Street Journal. Изменение гарантирует, что установки не смогут использовать дальнобойные снаряды для запуска, если их удастся приобрести у других источников.

Как сообщают американские чиновники, США тайно модифицировали установки HIMARS, которые переданы Украине, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по России, — говорится в публикации.

В частности, модернизированные установки не смогут запускать ракеты большой дальности, в том числе ATACMS, с радиусом действия более 300 километров.

Американский морпех в отставке Дакота Вуд в статье для издания 19fortyfive ранее написал, что поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность США и истощили военные запасы страны. Он пояснил, что в течение около 20 лет военные в США используют в операциях технику, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с СССР. В настоящее время темпы восполнения этих запасов заметно снизились из-за поставок Киеву.