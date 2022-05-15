Турцию призвали не вмешиваться в вопрос эвакуации с «Азовстали» Член Совфеда Джабаров призвал Турцию не вмешиваться в вопрос эвакуации с «Азовстали»

Фото Валерий Мельников/РИА Новости

Турции не стоит вмешиваться в ситуацию с эвакуацией украинских военных с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, потому что это может испортить её репутацию. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он назвал Анкару одним из главных партнёров Москвы на Ближнем Востоке, указав, что Турция не ввела антироссийские санкции вслед за Евросоюзом, США и Британией.

Турция не пошла ни на какие антироссийские санкции. Турция готова принимать российских граждан в период летних отпусков. Это один из наших основных партнёров на Ближнем Востоке. Я считаю, что Турции не стоит вмешиваться в вопрос по «Азовстали» и портить свою репутацию, — сказал сенатор.

Он указал, что на территории «Азовстали» уже нет мирных жителей. По мнению сенатора, военным, которые остаются на заводе, следует поднять белый флаг. Всех раненых доставят в больницы, а тех, кто «попытается выскользнуть», доставят в следственный изолятор для начала следственных действий.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкие власти готовы предоставить корабль для эвакуации гражданских лиц и военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Турецкая сторона предложила переправить людей на своём корабле в Стамбул.