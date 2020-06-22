В Совфеде призвали российский СК разобраться с флагом ЛГБТ в Киеве

https://static.news.ru/photo/5efb7e70-b47f-11ea-bdd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: kyivpride/facebook.com

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал акцию, в ходе которой на киевскую статую «Родины-матери» «повесили» флаг ЛГБТ-движения. Он заявил, что с этим должен разобраться российский СК.

По его словам, произошедшее — элемент информационной войны, так как приучает людей к естественности происходящего, передаёт телеканал «360».

Это специально устроенная провокация, рассчитанная на то, что мы это не примем и крайне негативно к этому отнесёмся. <...> Важен посыл, он дан. Преступление, на мой взгляд, совершено, — подчеркнул он.

Политик уверен, что акции необходимо дать правовую оценку. Многие жители Украины осуждают такие акции, и государству придётся разбираться с «мальчишками, которые скоро будут ходить со свастикой в розовых штанишках, демонстрируя вседозволенность и сексуальную толерантность».

В такие дни подобный плакат носит совершенно другое содержание. Он является оскорбительным и унизительным. Это вещи, над которыми ни шутить, ни экспериментировать нельзя. Наш СК должен очень серьёзно разобраться, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что активисты организации KyivPride запустили дрон с радужным флагом. Коптер повис над памятником «Родины-матери». Визуально акция выглядела так, будто флаг ЛГБТ-сообщества повесили на меч статуи.