В СНБО рассказали о действующих на Украине «группах влияния» Путина

Как минимум три «группы влияния» президента России Владимира Путина предпринимают попытки побороться за власть на Украине. При этом четвёртая, которую возглавлял глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, разгромлена украинскими спецслужбами. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, вышеназванные сообщества людей, которые находятся на территории Украины, не только пытаются оказать влияние на принятие решений украинской властью, но и якобы стремятся представлять интересы Путина непосредственно. Чиновник добавил, что эти группы часто не брезгуют «выяснять отношения» между собой, стараясь завоевать первенство в лоббировании российских интересов.

Медведчук был одной из этих групп, он был, скажем так, в фаворе с учётом того, что он кум Путина, — отметил Данилов, не назвав фамилии других заинтересованных лиц из этого списка.

Ранее перед домом Медведчука прошли два митинга, где собрались как его сторонники, так и противники. Националисты выкрикивали в адрес политика угрозы и обвинили его в «коллаборационизме». В ответ его сторонники включили колонки с песней «День Победы».

Семья Медведчука попала под украинские санкции после того, как политик предложил инициировать импичмент президента Владимира Зеленского. В результате главу политсовета оппозиционной партии обвинили в госизмене.

За Медведчука вступился Путин, который заявил, что политика судят за открытую политическую позицию. Зеленский объявил, что готов договориться об обмене политического оппонента на украинцев, находящихся в России.