https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

В новой стратегии национальной безопасности Украины говорится, что достижение мира в стране является наивысшим приоритетом и главной задачей. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Стратегия предусматривает, что наивысший приоритет и главная задача государства — установление мира как залога развития страны, — отметил Данилов.

При этом он подчеркнул, что это не должно происходить ценой потери суверенитета некоторых территорий, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что ведомство разработало пять шагов, чтобы сделать украинский народ «сильным» в максимально короткие сроки. По его словам, Украину смогут воспринимать за рубежом только тогда, когда она станет сильной. Однако боевой потенциал страны в случае прямой агрессии со стороны РФ не позволит долго вести боевые действия. Но всё может исправить человеческий дух.