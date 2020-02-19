В новой стратегии национальной безопасности Украины говорится, что достижение мира в стране является наивысшим приоритетом и главной задачей. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Стратегия предусматривает, что наивысший приоритет и главная задача государства — установление мира как залога развития страны, — отметил Данилов.
При этом он подчеркнул, что это не должно происходить ценой потери суверенитета некоторых территорий,
Как ранее писал NEWS.ru, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что ведомство разработало пять шагов, чтобы сделать украинский народ «сильным» в максимально короткие сроки. По его словам, Украину смогут воспринимать за рубежом только тогда, когда она станет сильной. Однако боевой потенциал страны в случае прямой агрессии со стороны РФ не позволит долго вести боевые действия. Но всё может исправить человеческий дух.
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