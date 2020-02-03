https://static.news.ru/photo/e5462d24-46be-11ea-a0a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что ведомство разработало пять шагов, чтобы сделать украинский народ «сильным» в максимально короткие сроки.

По его словам, Украину смогут воспринимать за рубежом только тогда, когда она станет сильной. Однако боевой потенциал страны в случае прямой агрессии со стороны РФ не позволит долго вести боевые действия. Но всё может исправить человеческий дух.

Первый шаг — это движение сопротивления. Если вкратце, то нужно, чтобы в каждом населённом пункте — селе, райцентре, городе — были люди, способные дать отпор в случае агрессии и превратить жизнь оккупантов в ад, — заявил Кривонос в интервью изданию «Факты».

Вторым шагом является территориальная оборона. Остальные шаги засекречены.

Ранее Кривонос предложил решить проблему украинских военных, которые не смогли найти себе место после службы, так как они «токсичны и непредсказуемы». По его словам, частные военные компании (ЧВК) смогут это исправить, дав демобилизованным достойную работу, писал NEWS.ru.