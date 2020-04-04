В Словакии отмечают годовщину освобождения столицы от нацистов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Жители Словакии отмечают 75-летие освобождения Братиславы Красной армией от нацистов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного секретаря Словацкого союза борцов-антифашистов Вилиама Лонгауэра. По его словам, из-за запрета на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса жители страны приходят к памятнику советским воинам-освободителям на Славине по одному или небольшими группами из нескольких человек.

Руководители и активисты союза, который насчитывает почти 20 тыс. членов и является одной из самых массовых общественных организаций Словакии, первыми возложили венки к памятнику советским воинам-освободителям, — сообщил он.

Лонгауэр подчеркнул, что почтить подвиг солдат Красной армии — не только святая обязанность словаков, но и «искреннее веление сердца».

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Словакии поддержит предприятия, приостановившие работу из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). Кабмин начнёт тратить около €1 млрд ежемесячно. Сумма соответствует 1% ВВП страны.