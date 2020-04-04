В Словакии отмечают годовщину освобождения столицы от нацистов

Жители Словакии отмечают 75-летие освобождения Братиславы Красной армией от нацистов.
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Руководители и активисты союза, который насчитывает почти 20 тыс. членов и является одной из самых массовых общественных организаций Словакии, первыми возложили венки к памятнику советским воинам-освободителям, — сообщил он.
Лонгауэр подчеркнул, что почтить подвиг солдат Красной армии — не только святая обязанность словаков, но и «искреннее веление сердца».
Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Словакии поддержит предприятия, приостановившие работу из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). Кабмин начнёт тратить около €1 млрд ежемесячно. Сумма соответствует 1% ВВП страны.
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