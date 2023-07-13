В Швеции рассказали, когда Турция может одобрить заявку страны в НАТО Глава шведского МИД: парламент Турции может ратифицировать заявку Швеции в НАТО до октября

Фото: Ninni Andersson/Government Offic/Global Look Press

Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем

Турецкий парламент может ратифицировать заявку Швеции в НАТО до октября, когда турецкий парламент вернется с летних каникул, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрем в интервью телеканалу TV4 Nyheterna. При этом он добавил, что созвать парламент можно в любое время.

Можно в любое время созвать парламент, а также можно ратифицировать [заявку] в любое время. Я также воспользовался возможностью поговорить с моим коллегой — министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в последние часы в Вильнюсе [на саммите НАТО], который заверил и дал ясный ответ, что парламент может быть открыт в любое время в течение этого периода, — сказал Билльстрем.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась принять Швецию в состав военного блока. По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Анкаре стоит снять розовые очки, поскольку никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе. Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что Турция стала придерживаться проевропейского курса и ориентироваться на Запад.