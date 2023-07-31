В Швеции оценили ситуацию с безопасностью после акций с сожжением Корана Премьер Швеции назвал ситуацию с безопасностью в стране самой серьезной со времен войны

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Стокгольм, Швеция

Швеция находится в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. По его словам, которые приводятся на сайте правительства королевства, такое положение дел сложилось после акций с сожжением Корана. Кристерссон после беседы с датской коллегой Метте Фредериксен отметил, что власти страны анализирует создавшееся положение.

Правительство Швеции обсудило с правительством Дании вопрос о сожжении копий священных писаний. Мы находимся в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны, и здесь, дома, мы знаем, что государства, государственные деятели и отдельные лица могут воспользоваться ситуацией, — сказал премьер.

Он добавил, что в разных странах исправить положение дел можно по-разному, но и в Дании, и в Швеции пришли к выводу: ситуация опасна и необходимо принимать меры.

В Дании уже заявили, что изучат возможность не предоставлять разрешение на проведение общественных собраний в особых ситуациях, когда оскорбляются другие страны, культуры и религии, и когда последствия для безопасности страны могут быть негативными. По словам Кристерссона, в Швеции также начали анализировать правовую ситуацию, в том числе закон об общественном порядке. Будут выработаны меры для укрепления национальной безопасности, заключил он.

Ранее правительство Дании заявило о намерении рассмотреть вопрос о введении ограничений на акции с сожжением Корана и другие подобные мероприятия, угрожающие безопасности королевства. Датские власти добавили, что возможные ограничения должны быть реализованы в рамках «конституционно защищенной свободы выражения мнений».