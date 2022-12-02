Доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг заявил, что взрывные устройства, которые использовались при подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», могли спустить с надводного судна. По его словам, взрывчатку могли разместить на дне рядом с трубами, сообщает шведское издание Expressen.
Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами, — пояснил Ливонг.
Специалист считает, что в диверсии могли участвовать экипажи нескольких судов. Expressen также назвал другую версию диверсии, по которой заряды на дне моря устанавливали, используя подводные аппараты.
Ранее аналитик и международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что для того чтобы расконсервировать трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» будет достаточно одной недели. По его словам, ремонт пройдет быстро в том случае, если появятся соответствующие разрешения.