В Швеции назвали вероятный способ подрыва «Северных потоков» Expressen: «Северные потоки» могли подорвать с надводного судна

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг заявил, что взрывные устройства, которые использовались при подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», могли спустить с надводного судна. По его словам, взрывчатку могли разместить на дне рядом с трубами, сообщает шведское издание Expressen.

Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами, — пояснил Ливонг.

Специалист считает, что в диверсии могли участвовать экипажи нескольких судов. Expressen также назвал другую версию диверсии, по которой заряды на дне моря устанавливали, используя подводные аппараты.

Ранее аналитик и международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что для того чтобы расконсервировать трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» будет достаточно одной недели. По его словам, ремонт пройдет быстро в том случае, если появятся соответствующие разрешения.