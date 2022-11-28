Названы вероятные сроки расконсервирования «Северных потоков» Аналитик Демидов: для расконсервирования «Северных потоков» потребуется не больше недели

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Для того чтобы расконсервировать трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», будет достаточно одной недели, заявил в беседе с Lenta.ru аналитик и международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. По его словам, ремонт пройдет быстро в том случае, если появятся соответствующие разрешения. В настоящий момент поставка газа по ним невозможна, утверждает эксперт.

Несмотря на то что взрывы нанесли серьезные повреждения, все можно отремонтировать. Но для этого нужны соответствующие разрешения и технологии. Не думаю, что нам удастся поставлять газ по этим трубопроводам, — сказал Демидов.

Он рассказал, что консервация оборудования проходит в стандартном режиме, однако из-за взрывов трубы стали открытыми, это обстоятельство может помешать оперативному консервированию. По его словам, сейчас под консервацию попадут и компрессоры, и газоперекачивающее оборудование.

Руководство российской транснациональной энергетической компании «Газпром» ранее приняло решение законсервировать оборудование на станциях, нагнетавших газ в систему газопроводов «Северный поток». Отмечается, что после диверсии на обоих газопроводах эксплуатация оборудования была вынужденно приостановлена. Перенос оборудования на другие объекты также не рассматривается.