В Швеции навсегда остановлен второй ядерный реактор на АЭС «Рингхальс»

https://static.news.ru/photo/cdb79b08-4c1b-11eb-81a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: group.vattenfall.com

На крупнейшей АЭС Швеции «Рингхальс» навсегда остановлен реактор R1. Он был отключён от электросетей в ночь на 1 января.

Как сообщает местный телеканал SVT, с первого дня 2021 года реактор переходит в режим остановки. Из него начнут извлекать ядерное топливо и готовить к демонтажу, начало которого запланировано на 2023 год. Ожидается, что он продлится от 8 до 10 лет.

В 2015 году было решено остановить два из четырёх реакторов на «Рингхальс» в связи с тем, что владельцы станции сочли нерентабельным их дальнейшее использование. 30 декабря 2019 года был остановлен реактор R2.

Отмечается, что за последние годы оба реактора прошли несколько модернизаций, была осуществлена их цифровизация. Также проводились мероприятия по повышению уровня безопасности. Тем не менее теперь они не действуют. Реактор R1 был запущен 1 января 1976 года. За всё время работы он произвёл 220 тераватт электроэнергии.

Как ранее писал NEWS.ru, атомные электростанции в России в 2020 году выработали свыше 215,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, превысив показатель 1988 года (215,6 млрд), ранее бывший максимальным.

В новейшей российской истории предыдущий максимальный результат по выработке энергии был достигнут в 2019 году (208,7 млрд киловатт-часов). Одним из главных факторов, обеспечивших новый рекорд, в «Росэнергоатоме» называют сокращение продолжительности ремонтных кампаний на атомных энергоблоках. Это дало возможность получить дополнительные 2,4 млрд киловатт-часов.