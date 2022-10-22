В Шотландии захотели независимости из-за отставки Трасс Глава Шотландии Стерджен назвала отставку Трасс аргументом в пользу независимости

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Никола Стерджен

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что правительственный кризис в Великобритании, вызванный отставкой премьера Лиз Трасс, «с каждым часом» усиливает аргументы в пользу независимости автономии. Великобритания оказалась неблагополучным королевством, отметила она в статье для издания The Courier.

Трудно выразить словами масштаб полнейшей неразберихи, в которой сейчас находится партия тори, и, в свою очередь, масштабы того, насколько неблагополучной в результате стала Великобритания, — подчеркнула глава автономии.

Стерджен раскритиковала намерения консерваторов по новому голосованию внутри партии, которое не будет учитывать мнение общественности. Это будет «фарсом», поскольку «тори» потеряли всякую способность управлять страной, считает она.

Откровенно говоря, аргументы в пользу независимости усиливаются с каждым часом, поскольку люди по всей Шотландии с ужасом смотрят на хаос, разыгрывающийся на экранах наших телевизоров, — указала глава автономии.

В 2014 году, когда в Шотландии проходил референдум, жителей автономии призывали голосовать против независимости, акцентируя силу и стабильность Британии. Больше никто и никогда в Лондоне не сможет делать таких заявлений, учитывая тот «хаос в Вестминстере», через который британцам придется пройти, заключила Стерджен.

Ранее Никола Стерджен заявила, что в автономии начала расти поддержка ее независимости после «катастрофического» первого месяца пребывания в должности премьера Британии Лиз Трасс. По словам министра, так шотландцы реагировали на экономическую политику нового премьера, которую она сама считала «катастрофой».