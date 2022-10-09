В Шотландии сообщили о росте сепаратизма из-за Трасс ITV: глава Шотландии Стерджен сообщила о росте сепаратизма из-за политики Трасс

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Никола Стерджен

Первый-министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что после «катастрофического» первого месяца пребывания в должности премьера Британии Лиз Трасс в автономии начала расти поддержка ее независимости. По словам министра, так шотландцы реагируют на политику нового премьера, сообщает ITV News.

Независимость — ответственность за свои собственные решения, а не за то, чтобы такие решения, как Brexit, навязывались вам, — пояснила Стерджен.

Она добавила, что считает «катастрофой» экономическую политику Трасс. У нового хозяина Даунинг-стрит получился худший старт по сравнению с другими премьер-министрами Британии, уточнила Стерджен.

Ранее Лиз Трасс заявила, что население страны «не хочет» проводить новые парламентские выборы. Так министр отреагировала на ряд публикаций в СМИ о призывах провести новые выборы в стране. Отмечалось, что у Консервативной партии может оказаться мало шансов на победу в случае нового голосования.