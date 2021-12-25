В Раде заявили, что США покинут Украину после «ультиматума Путина»

США прекратят своё присутствие на Украине после пресс-конференции президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Парламентарий полагает, что российский президент «чётко дал понять» Вашингтону, что Москва не потерпит провокации Запада на территории бывшей советской республики и будет пресекать их.

Ультиматум выставлен, ждём ответа Запада. Лично я уверен: янки в ближайшее время начнут сворачивать своё присутствие и деятельность на территории Украины, — написал Кива.

Он вспомнил, что после поспешного вывода сил НАТО из Афганистана прозападное правительство практически мгновенно пало. Депутат полагает, что примерно то же ждёт Украину.

Во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что американские ракеты «появились на пороге нашего дома», и подчеркнул полную неприемлемость продвижения НАТО.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что курс на втягивание Украины в НАТО и появление ракет у российских границ может спровоцировать серьёзные военные риски, вплоть до масштабного конфликта в Европе. По мнению министра, необходимо понизить градус конфронтации, вызванной опекой США своих «украинских протеже».