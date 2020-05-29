В Раде считают, что Украина имеет полное право покинуть Минские соглашения

Киев обладает полным правом выйти из направленных на прекращение гражданской войны в Донбассе Минских договорённостей. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Мережко.
Украинские власти готовы пойти на это решение, если Москва «не будет соблюдать договорённости» по Донбассу. При этом,
Конфликт в Донбассе длится уже более шести лет. Это происходит из-за несогласия жителей юго-востока Украины с режимом, который пришёл к власти путём государственного переворота.
Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев пытается уйти от выполнения своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе.
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