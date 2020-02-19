https://static.news.ru/photo/486b8cd0-530a-11ea-ade7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховная рада обязана официально признать события на Майдане 2014 года «революцией достоинства». С таким заявлением выступил бывший глава Института национальной памяти Украины и депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.

Вятрович напомнил, что события 2014 года называют «государственным переворотом», что недопустимо.

Нам крайне необходимо принять в парламенте заявление, которым была бы дана чёткая оценка Майдану как «революции достоинства», — отметил политик.

По его словам, такое заявление уже готово. В его создании приняли участие почти все политические группы и фракции парламента кроме «Оппозиционной платформы — За жизнь». Он призвал созвать внеочередную сессию и принять это постановление, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, семьи жертв Евромайдана обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они возмущены «признаками реванша диктатуры, которые становятся всё более демонстративными» в стране. Они считают, что представители спецподразделения «Беркут», расформированного в 2014 году, и представители режима экс-президента страны Виктора Януковича пытаются провести расследование, направленное против участников «революции достоинства».