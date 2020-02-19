Верховная рада обязана официально признать события на Майдане 2014 года «революцией достоинства». С таким заявлением выступил бывший глава Института национальной памяти Украины и депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.
Вятрович напомнил, что события 2014 года называют «государственным переворотом», что недопустимо.
Нам крайне необходимо принять в парламенте заявление, которым была бы дана чёткая оценка Майдану как «революции достоинства», — отметил политик.
По его словам, такое заявление уже готово. В его создании приняли участие почти все политические группы и фракции парламента кроме «Оппозиционной платформы — За жизнь». Он призвал созвать внеочередную сессию и принять это постановление,
Как писал NEWS.ru, семьи жертв Евромайдана обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они возмущены «признаками реванша диктатуры, которые становятся всё более демонстративными» в стране. Они считают, что представители спецподразделения «Беркут», расформированного в 2014 году, и представители режима экс-президента страны Виктора Януковича пытаются провести расследование, направленное против участников «революции достоинства».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен