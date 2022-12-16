В пяти областях Украины сработала воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сирены воздушной тревоги сработали в Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты тревог Минцифры страны. Сведений о попаданиях и количестве ударов по целям в регионах пока не поступало.

Как следует из опубликованной на портале информации, тревога была объявлена в 08:05 мск. Впоследствии стало известно, что воздушная тревога объявлена в Киеве.

15 декабря воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Харьковской областях Украины. Кроме того, оповещения сработали на территории Луганской области, находящейся под контролем Украины.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку Крымского моста. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию, а также за прекращение подачи воды в Донецк.