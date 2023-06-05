В правительстве Польши заявили о скрытых вредителях на Украине Министр сельского хозяйства Польши Телюс подверг критике позицию Киева по импорту зерна

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс подверг критике главу Министерства аграрной политики Украины Николая Сольского за его призыв к Евросоюзу снять запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Ранее тот заявил, что продление запрета станет «худшим из возможных решений», которое спровоцирует «ослабление единства в Европе». Польский министр заявил, что Киев не понимает позицию Варшавы по вопросу импорта, и предположил, что на Украине существуют определенные силы, которые вредят непосредственно украинцам. Его слова приводит RMF24.

Я не совсем понимаю, почему это происходит. Я подозреваю, что на Украине есть определенные силы, которые решаются на такого рода действия, с которыми я не согласен и которые вредят украинцам, — сказал Телюс.

Он подчеркнул, что вбивание клина между Украиной и Польшей служит интересам РФ, в связи с чем подходить к данному вопросу следует с осторожностью. При этом Телюс добавил, что хотел бы встретиться с украинским коллегой.

В апреле 2023 года Польша и Венгрия из-за протестов местных производителей объявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В конце марта премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии направили письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный резким увеличением импорта зерна и других продуктов с Украины, которые поступали в Европу беспошлинно.

В результате было заключено отдельное соглашение с Еврокомиссией, по которому страны сняли блокаду. Вместо этого до 5 июня был введен временный запрет ЕС на ввоз пшеницы, рапса и подсолнечника в пять граничащих с Украиной стран — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Страны настаивают, что запрет должен быть продлен.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала решение польского кабмина запретить импорт зерна с Украины.