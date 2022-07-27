В правительстве ФРГ заявили о готовности передать турбину Siemens в Россию Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Хоффман: турбина Siemens готова к передаче России

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Берлин не видит препятствий для поставки турбины Siemens для «Северного потока» и считает действия РФ в этой связи политической игрой, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман. По ее словам, которые приводит РИА Новости, нынешнее снижение поставок следует оценивать как невыполнение контрактов.

Турбина здесь, она отремонтирована, наши канадские партнеры согласовали поставку турбины, мы благодарны им за это. Ничто не препятствует поставке турбины, с нашей точки зрения. [То], что мы видим [со стороны России], это политическая борьба, и нас этим не впечатлить, — заявила Хоффман.

Она добавила, что ФРГ больше не может положиться на поставки газа из России и готовится к тому, чтобы диверсифицировать его импорт в случае необходимости. Также государство последовательно работает над новыми мерами по снижению зависимости от российского газа.

Ранее стало известно, что поставки газа по «Северному потоку» из-за остановки работы еще одной турбины снизятся до 20% максимальной мощности трубопровода. Сокращение транзита началось с 07:00 мск 27 июля. Отмечается, что теперь ежесуточно в Европу будет поставляться не более 33 млн кубометров при плановом объеме в 167 млн.

После этого цена на газ в Европе поднялась выше отметки $2300 за тысячу кубометров впервые с 8 марта. По данным лондонской торговой площадки ICE, с начала торгов рост стоимости газа превысил 10%.