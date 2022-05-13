В Польше заморозили счета посольства России

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Счета посольства России в Польше заморожены до 2 сентября по решению прокуратуры страны. Дипмиссию заподозрили в финансировании терроризма, но эти подозрения никак не обосновали, сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Варшаве Сергея Андреева.

Решением прокурора счета заморожены до 2 сентября. А что там будет 2 сентября и после 2 сентября, естественно, никакой ясности, — цитирует агентство дипломата.

По его словам, прокуратура настаивает на том, что средства со счетов российской дипмиссии могли быть использованы для финансирования терроризма. Никаких объяснений по поводу того, на основании чего возникли такие подозрения, надзорное ведомство не даёт.

Посол рассказал, что дипмиссия оспорила решение прокуратуры, назвав его грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, и потребовала разблокировки счетов. Однако в МИД Польши данным вопросом заниматься отказались и порекомендовали дипломатам обращаться в суд.