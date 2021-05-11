Польша раскритиковала российскую публикацию об освобождении страны в 1945-м

https://static.news.ru/photo/51de69e8-b2e7-11eb-9e91-96000091f725_660.jpg Фото: Wikimedia

В Польше негативно отреагировали на рассекреченные Министерством обороны РФ архивные документы об операции Красной армии по освобождению территории европейской страны от немецко-фашистских захватчиков в 1945 году. Своим мнением по поводу этого поделился местный обозреватель Мацей Печиньский. В материале для издания Do Rzecy он поставил в кавычки слово «освободители» в отношении советских солдат.

В публикации Минобороны об освобождении Польши говорится, в частности, о том, как поляки негативно относились к немцам, встречая красноармейцев как освободителей. Этнические немцы, в свою очередь, боялись ухода советского солдата с освобождённой территории. Их пугала вероятность грабежей и погромов со стороны поляков.

В статье Печиньского содержится параграф под названием «О чём не узнают русские?». В нём обозреватель пишет, что конец фашистской оккупации счастливо встречали в особенности те поляки, кто никогда не сталкивался с коммунистами.

Однако по большей части «выражения благодарности», увенчанные каменными памятниками, были инициативой коммунистического правительства, навязанного Москвой. Российские читатели об этом не узнают, — утверждает Печиньский.

Ранее стало известно, что накануне 75-летия образования Калининградского региона УФСБ рассекретило документы о совершённых нацистами убийствах в концлагерях Восточной Пруссии во время Второй мировой войны.

Из материалов следует, что фашисты ежедневно травили в газовых камерах, расстреливали и морили голодом тысячи советских военнопленных и мирных жителей. Кроме этого, узников подвергали экспериментам с прививками сыпного тифа и других болезней, а из человеческого жира варили мыло.