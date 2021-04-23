В Польше отреагировали на высылку дипломатов из Москвы

https://static.news.ru/photo/81f9798a-a430-11eb-9776-96000091f725_660.jpg Шимон Шинковский вель Сенк Фото: Msz.gov.pl

Высылку польских дипломатов из России в разговоре с журналистами прокомментировал заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк. Он подчеркнул, что Варшава оставляет для себя право на адекватную реакцию на действия Москвы. Слова чиновника приводит РИА Новости.

23 апреля посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД РФ. Ему выразили протест в связи с высылкой трёх российских сотрудников посольства РФ в Польше. Это было сделано в знак солидарности с США, которые обвиняют Россию в причастности к кибератакам. В МИД РФ назвали этот предлог абсурдным.

Позднее российский МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата. В ведомстве подчеркнули, что поляки будут высланы из страны.

Мы принимаем к сведению решение России, мы оставляем за собой право на адекватную реакцию, — заявил заместитель министра иностранных дел Польши.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высылку российских дипломатов, заявил, что Польша старается не отставать от США в антироссийской риторике и выпадах, повторяя американские санкции, тем самым углубляя пропасть в отношениях Варшавы и Москвы.