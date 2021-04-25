В Польше объяснили смысл слов Путина о Шерхане и Табаки

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Польский обозреватель Мацей Печиньски решил, что ему удалось разгадать смысл слов российского лидера Владимира Путина, сравнившего недругов государства с антагонистами киплингского «Маугли» — тигром Шерханом и шакалом Табаки, передаёт издание Do Rzeczy.

По его словам, президент РФ в своей интерпретации намекнул, что Польша — шакал, страдающий бешенством.

Путин не сформулировал это прямо, но легко догадаться, что фигура Шерхана в его сравнении — литературный образ США. Кровожадный тигр собирается убить мальчика. И с этой точки зрения Россия объявляется как преследуемая, невинная и благородная — как Маугли, — отметил эксперт.

Печиньски заметил, что в словах российского политика есть уверенность в том, что именно Россия способна победить могущественного врага, которого «нельзя не уважать». Также он обратил внимание на то, что Путин «хитрым и омерзительным» шакалом Табаки сравнил все страны, находящиеся в дружеских отношениях с Соединёнными Штатами. Обозреватель подчеркнул, что именно Польшу традиционно называют «цепной собакой Вашингтона».

21 апреля, оглашая послание Федеральному собранию, Путин упрекнул западные страны в попытках задеть Россию. Он сравнил такие выпады с шакалом Табаки, пытающимся угодить тигру Шерхану, из книги «Маугли» Редьярда Киплинга. Однако, предупредил российский лидер, сдержанную реакцию России не следует воспринимать как слабость.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин думает, что озвученный Путиным сигнал о красной черте однозначно услышат те западные силы, которым он был послан.