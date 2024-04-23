В Польше на международных учениях НАТО Saber Strike погиб испанский солдат В результате несчастного случая в Польше на учениях НАТО погиб испанский капрал

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны Польши сообщило, что на ежегодных учениях стран НАТО погиб испанский капрал. Ведомство утверждает, что это произошло в результате несчастного случае во время тактических учений с боевой стрельбой.

Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike, — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Великобритания, Франция и страны Северной Европы тайно готовятся отправить войска на Украину, заявлял политический консультант Госдепартамента США военный эксперт Эдвард Люттвак. По его словам, члены НАТО будут вынуждены отправить солдат в зону боевых действий, иначе им придется смириться с катастрофическим поражением.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что французские войска, которые могут быть переброшены на Украину, будут выполнять задачи по логистике для ВСУ и выступать в качестве заградительных отрядов. Он подчеркнул, что, по некоторой информации, пехотные подразделения французского Иностранного легиона уже отправили в Молдавию и Румынию. При этом Матвийчук не исключил, что сообщения о переброске являются пиаром президента Франции Эммануэля Макрона.