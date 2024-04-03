Названы задачи французских войск на Украине Военный эксперт Матвийчук: французские войска будут помогать ВСУ по логистике

Фото: NATO

Французские войска, которые могут быть переброшены на Украину, будут выполнять задачи по логистике для ВСУ и выступать в качестве заградительных отрядов, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что, по некоторым данным, пехотные подразделения французского Иностранного легиона уже отправлены в Румынию и Молдавию. В то же время военный эксперт не исключил, что информация о переброске войск на Украину является пиаром президента Франции Эммануэля Макрона.

Здесь могут быть два варианта: это либо пиар Макрона, либо действительно серьезные вещи. Есть данные, что некоторые передовые подразделения Иностранного легиона из пехотных полков уже переброшены в Румынию и Молдавию. Я полагаю, что они будут дислоцироваться на территории Румынии, но при необходимости могут быть переброшены и на Украину. Я думаю, одна из задач — вместе с румынами и молдаванами захватить Приднестровье, а второе — возможный переход на территорию Украины для выполнения задач по логистике для украинской армии, — предположил Матвийчук.

Военный эксперт добавил, что французские войска не будут напрямую участвовать в боях в зоне СВО. Матвийчук предположил, что, скорее всего, они будут находиться в тыловых районах, выполнять функции заградительного отряда или помощи.

Ранее бывший начальник главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш призвал Макрона подумать об ответе России в случае отправки французских войск на Украину. Он добавил, что заявления президента Франции были направлены на опровержение слов западных политиков о невозможности отправки солдат на Украину. Представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что французские военные в составе около 1500 человек в апреле могут быть приведены в готовность для переброски на Украину.