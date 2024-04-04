Названы страны, которые тайно готовятся отправить войска на Украину Эксперт Люттвак: Британия и Франция тайно готовятся отправить войска на Украину

Великобритания, Франция и страны Северной Европы тайно готовятся отправить войска на Украину, сообщил политический консультант Госдепартамента США, военный эксперт Эдвард Люттвак в интервью UnHerd. По его словам, члены НАТО будут вынуждены отправить солдат в зону боевых действий, иначе им придется смириться с катастрофическим положением.

Странам НАТО вскоре придется отправить солдат на Украину, иначе они смирятся с катастрофическим поражением. Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск — как небольших элитных подразделений, так и материально-технического и вспомогательного персонала — которые могут оставаться вдали от линии фронта, — сказал Люттвак.

Как подчеркнул эксперт, западные войска могли бы «сыграть важную роль», дав возможность украинским военным пройти переподготовку. По словам Люттвака, подразделения НАТО могут заменить украинцев, которые сейчас занимаются восстановлением поврежденной техники. Кроме этого, как считает консультант, иностранные бойцы способны обучать новобранцев.

Эти солдаты НАТО, возможно, никогда не увидят боевых действий. Но им и не нужно этого делать, чтобы помочь Украине максимально использовать ее собственную скудную рабочую силу, — добавил военный эксперт.