Премьер Польши: в случае победы России на Украине проиграет вся Европа

Фото: Radek Pietruszka/Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что победа России в конфликте на Украине станет тотальным поражением всей Европы, сообщает wpn.pl. В ходе встречи с премьерами Украины и Литвы в Киеве он признался, что Европа «слишком поздно» заметила приближающуюся угрозу со стороны РФ. В связи с этим он призвал не медлить с поддержкой Киева.

Может быть только один исход: либо победит Украина, либо проиграет вся Европа. Европа слишком поздно заметила угрозу со стороны России, поэтому сегодня мы не можем медлить с оказанием помощи Украине. Эта война закончится, когда будут отвоеваны каждый дом, каждая школа, каждая больница и каждая дорога, — заявил Моравецкий.

Премьер выразил уверенность в том, что руководство Литвы будет помогать Украине, как и Варшава.

Польша и, я убежден, что Литва, будут поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, — подчеркнул Моравецкий.

Политик напомнил, что в этом году исполняется 90 лет с массового голода (с 1932 по 1933 год) на Украине. Глава почтил жертв этой трагедии и заявил, что своими действиями Россия вновь хочет вызвать «искусственный голод» в Африке и на Ближнем Востоке.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинцев избавят от «неонацистских правителей», поскольку народ заслуживает жить в «добрососедстве» и «дружбе». Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что жители республики достойны процветать «рядом со славянскими братьями».