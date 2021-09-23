В покушении на помощника Зеленского заподозрили инсценировку

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира могло быть инсценировкой. Такое мнение в беседе с «ПолитЭкспертом» высказал член президиума Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько. Он считает, что если бы целью атаки было убийство Шефира, то она наверняка завершилась бы успешно.

Безпалько предположил, что с помощью этого «спектакля» президент Украины пытаться повысить свой авторитет.

С помощью инсценировки Зеленский показывает, мол, «видите, на моих помощников покушаются. Я поступаю в интересах государства, и против меня уже кто-то выступает», — сказал политолог.

Как отметил эксперт, пока он не склоняется ни к одной из версий СМИ. Кроме того, версию о вмешательстве иностранных спецслужб он полностью исключает. Так, если бы, по его словам, за покушением стояли спецслужбы, то они наверняка использовали бы гранатомёт или другой вид оружия, который не остановит броня автомобиля, и довели бы начатое до конца.

Политолог также добавил, что ему хотелось бы видеть хотя бы приблизительные результаты расследования, желательно с вещественными доказательствами, например, с аудиоперехватами и фрагментами переписок между людьми.

Ранее стало известно, что автомобиль Шефира обстреляли под Киевом 22 сентября. В машину советника Владимира Зеленского попали 18 пуль. Стрельба велась из автоматического оружия. Водитель Шефира, в которого попали три пули, сейчас находится под наблюдением медиков.

По мнению главы департамента коммуникаций украинского МВД Артёма Шевченко, стрельба была не снайперской, но и не инсценировкой. По его словам, показания грибников, которые были неподалёку от места происшествия, и пассажиров машины, следовавшей за автомобилем Шефира, сходятся. Сейчас полицейские продолжают сбор улик.