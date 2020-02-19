https://static.news.ru/photo/eedc8db8-534a-11ea-a1ab-fa163e074e61_660.jpg Юрий Бойко Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считают, что подготовленный отчёт о деятельности правительства в 2019 году не соответствует действительному состоянию экономики Украины.

Об этом сообщил сопредседатель фракции в парламенте, депутат Верховной рады Юрий Бойко. По его словам, данные, приведённые в отчёте, взяты правительством «с потолка».

Когда мы увидели так называемую программу действий правительства с лозунгами в стиле «догоним и перегоним», где обещают за 5 лет миллион рабочих мест, 50 млрд долларов инвестиций, 40% роста уровня ВВП, и сравнили с тем, что они делают сейчас, то стало понятно, что правительство посмотрело в потолок — и написало отчёт, — говорится в сообщении Бойко на сайте партии.

Он отметил, что в отчёте ни разу не был упомянут промышленный сектор. Кроме того, члены правительства, по мнению политика, совершенно не знают «что делать с экономикой», передаёт ТАСС.

Позиция фракции однозначна: правительство должно уйти в отставку, — подытожил Бойко.

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