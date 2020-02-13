https://static.news.ru/photo/8f1f833c-4eac-11ea-9f75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Последствия медицинской реформы могут оставить без помощи врачей треть населения Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Второй этап медреформы стартует с 1 апреля, финансирование будут получать те больницы, которые могут оказать необходимую услугу и имеют соответствующее оборудование. Остальные же медицинские учреждения будут перепрофилированы.

В нынешнем году в рамках продолжения медреформы треть населения вообще выпадает из системы бесплатного медобслуживания. Получить бесплатную медицинскую помощь смогут только те граждане, которые заключили договора на обслуживание с участковыми врачами, — приводит слова Бойко сайт «Оппозиционной платформы».

Такие договора заключили менее 30 млн украинцев, что означает, что почти 1 млн человек останутся без бесплатной помощи медиков. Дело в том, что без «прикрепления» участковый врач не имеет права оказывать бесплатные услуги и выдавать направления для бесплатного лечения.

Таким образом, у людей остается небольшой выбор: либо лечиться народными средствами, либо платить за лечение в больнице из своего кармана, — сделал вывод нардеп.

Ранее NEWS.ru сообщал, что осаночный сколиоз — одно из последствий офисной работы. Рекомендации по предотвращению заболевания дал мануальный терапевт, заслуженный врач РФ Андрей Кабычкин.