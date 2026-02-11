Зимняя Олимпиада — 2026
В ОП ответили, что будет с фронтом к возможным выборам на Украине 15 мая

Член ОП Рогов: оборона ВСУ просядет к выборам на Украине 15 мая

Владимир Рогов Владимир Рогов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оборона Вооруженных сил Украины просядет к президентским выборам, которые могут пройти 15 мая, предположил в беседе с NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он отметил, что к этому времени российская армия может освободить значительные территории.

Я бы не брался озвучивать какие-то прогнозы, но даже исходя из текущих темпов речь может идти об освобождении пары тысяч квадратных километров. Это большой участок, и велика вероятность, что фронт может проседать у ВСУ и достаточно быстро. Время покажет, и может произойти так, что те же выборы и референдум будут проводиться уже в совершенно другой внутриполитической ситуации для режима [президента Украины Владимира] Зеленского, в которой ему надо будет спасать себя, а не думать о том, как сохранить власть дальше, — объяснил Рогов.

Он добавил, что Зеленский старается устранить возможных конкурентов на политической арене. В то же время, по его словам, весной позиции ВСУ могут ухудшиться, так как потепление позволит армии России ускорить темпы наступления, что еще больше усугубит положение Киева.

[На Украине] идет жесткая зачистка политического поля, чтобы никто даже не высунулся из потенциальных конкурентов. Темпы наступления российской армии обнадеживают: освобождаются сотни квадратных километров каждый месяц, несмотря на плохую погоду. В южнорусских землях растительность появляется раньше, чем в центральной полосе России. То есть апрель и май — это зеленые месяцы, и листва помогает спрятаться от дронов. Это позволяет действовать более успешно и быстрее продвигаться на фронте, — резюмировал Рогов.

Ранее появилась информация, что Украина начала планировать проведение президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией. Оба голосования могут состояться до 15 мая.

