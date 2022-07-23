В ООН рассказали, чем соглашение о вывозе зерна выгодно для России Представитель ООН Гринспен считает, что соглашение о вывозе зерна снизит операционные издержки для России

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Генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен рассказала, чем соглашение о вывозе зерна выгодно для России. Она считает, что сделка сократит операционные издержки при экспорте продовольствия и удобрений из страны, пишет РИА Новости. В число издержек входит доставка, страхование и грузоперевозки. Гринспен отметила, что именно из-за этого цены на продовольствие в мире продолжают расти.

Потому что есть проблемы с доставкой, проблемы со страхованием, проблемы с оплатой, проблемы с грузовыми перевозками, и все это заставляет цены в мире расти. Так что главное, что я предвижу, — эти препятствия смягчатся и цена на транзакции снизится, — заявила Гринспен.

Согласно расчетам ЮНКТАД, более половины роста цен на зерно происходит из-за расходов на транспорт и логистику. Однако теперь «торговые потоки улучшатся, а цены снизятся», резюмировала Гринспен. После подписания «продуктовой сделки» в ООН создадут рабочую группу, которая будет способствовать развитию торговли.

Россия и Украина 22 июля подписали «продуктовую сделку» с ООН и Турцией в Стамбуле. Она предполагает, что зерновые культуры, продовольствие и удобрения будут вывозиться через три порта, в том числе через Одессу. Также в ходе переговоров было принято решение о создании Совместного координационного центра для мониторинга реализации Черноморской инициативы.