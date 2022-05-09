В ООН не исключили новых операций по эвакуации с территории «Азовстали»

Вид на завод «Азовсталь» / Фото Валерий Мельников/РИА Новости

ООН не исключает проведения новых операций по эвакуации людей из Мариуполя и с территории металлургического комбината «Азовсталь», заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря организации Фархан Хак. По его словам, которые приводит ТАСС, в случае эвакуации за вывод участников боевых действий нести ответственность будет Международный комитет Красного Креста. Хак отметил, что не может с уверенностью утверждать, что с завода «Азовсталь» эвакуированы все гражданские лица.

Я не могу подтвердить этого. Мы можем назвать только число людей, которых смогли эвакуировать. Конечно, мы надеемся, что мы смогли эвакуировать всех. На данный момент я не могу с уверенностью сказать, что это все, но надеюсь, что все, кто хотел, уже смогли уйти, — сказал он.

7 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что часть мариупольской гуманитарной операции завершилась, и всех женщин, детей и пожилых людей вывели с территории «Азовстали». Завершение эвакуации также подтвердили в Минобороны России.

При этом на следующий день заместитель командира полка «Азов» не смог подтвердить эвакуацию всех мирных жителей Мариуполя с территории металлургического комбината «Азовсталь». Он сообщил, что среди бойцов много раненых, и призвал вывезти их с территории завода.