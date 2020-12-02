Назван новый генсек ОБСЕ

https://static.news.ru/photo/4681d830-3553-11eb-af65-fa163e074e61_660.jpg Хельга Шмид Фото: twitter.com/helgaschmid_eu

Представительница Германии Хельга Шмид станет новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

О кадровых перестановках в руководстве ОБСЕ объявил действующий председатель организации, премьер-министр Албании Эди Рама. Он отметил, что для назначения новых руководителей «всё подготовлено».

Как передаёт РИА Новости, директором Бюро по демократическим институтам и правам человека станет Маттео Мекаччи. Тереза Рибейру займёт пост представителя по вопросам свободы СМИ. Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств станет Кайрат Абдрахманов.

Новый генсек ОБСЕ Шмид с 1988 года занимала различные должности во внешнеполитическом ведомстве ФРГ. Она исполняла функции советника министров иностранных дел Клауса Кинкеля и Йошки Фишера. Назначить Шмид генеральным секретарём ОБСЕ рекомендовал действующий глава немецкого МИД Хайко Маас.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Запад использует ОБСЕ для продвижения своих интересов в Восточной Европе.